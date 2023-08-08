Фальков призвал преподавать "Основы российской государственности" в форме диалога

Глава Минобрнауки РФ считает, что студенты ценят "открытый, откровенный диалог, умение давать не витиеватые, а достаточно прямые ответы на существующие вопросы"

ПЯТИГОРСК, 8 августа. /ТАСС/. Курс "Основы российской государственности", который планируют ввести в вузах в 2023 году, нужно преподавать в форме диалога и дискуссии. Об этом сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

"Студенты, когда мы говорим про образовательные технологии, молодежь - они, конечно, ценят открытый, откровенный диалог, умение давать не витиеватые, а достаточно прямые ответы на существующие вопросы. <…> Курс проблемный в том смысле, что будет много обсуждений и дискуссий. То есть это не монологичный курс в традиционном понимании, а максимально диалогичный. И в этом смысле методические материалы - это определенная рамка, приглашение к дискуссии", - сказал он на практической конференции "Формирование системы образовательных событий модуля "Основы российской государственности", которая с 7 по 10 августа проходит в Пятигорске.

Министр также отметил, что нужно давать возможность студентам высказывать критику, но воспринимать ее как способ коммуникации.

"Нередко приходится слышать, что курс - элемент пропаганды, и в этом смысле его задача сформировать только те установки, которые необходимы государству. Я бы так линейно не подходил, наша задача гораздо более сложная. Задача состоит в том, чтобы дать студенту свое видение и картину, которую государство формирует, в этом нет ничего плохого. С другой стороны, мы должны через проблемную коммуникацию, через умение заставить думать сформировать у студента критическое мышление, это важно", - пояснил Фальков.

В конце января президент РФ Владимир Путин поручил Минобрнауки разработать и включить курс "Основы российской государственности" в программы высшего образования, нормативная база для этого была подготовлена ранее, в том числе поправками к Конституции РФ и указом о национальных целях развития России до 2030 года.

Сам курс состоит из пяти разделов, его аудиторная продолжительность составит 52 часа, следует из проекта концепции курса. Также в рамках курса предусмотрено 20 часов для самостоятельной работы. Таким образом, общая продолжительность курса составит 72 часа.