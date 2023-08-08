СМИ сообщили о снижении уровня воды в словенских реках

Он резко поднялся в результате проливных дождей

ЛЮБЛЯНА, 8 августа. /ТАСС/. Уровень воды в реках Словении, резко поднявшийся в результате проливных дождей, постепенно снижается. Об этом во вторник сообщает Словенское агентство печати (СТА) со ссылкой на Агентство по охране окружающей среды Республики Словения.

Отмечается, что после проливных дождей, обрушившихся на страну в последние дни и ставших причиной наводнения, уровень воды в реках постепенно снижается. По прогнозам специалистов, эта тенденция сохранится и в последующие дни.

Как указывает СТА, наиболее пострадавшими в результате стихии регионами стали Савиньска и Корошка, где многие дороги остаются закрытыми для движения из-за затопления или повреждения дорожного полотна. В понедельник в ликвидации последствий наводнения в этих районах участвовали в том числе более 500 пожарных расчетов, а также горноспасательные подразделения.

7 августа в эфире Радио и телевидения Словении премьер-министр Роберт Голоб сообщил, что ущерб от катастрофического наводнения составляет несколько миллиардов евро. 6 августа власти Словении решили обратиться к Евросоюзу и НАТО за помощью в ликвидации последствий стихийного бедствия, вызванного ливнями. Речь идет о технике для уборки мусора и обеспечения функционирования дорог, военных вертолетах грузоподъемностью не менее 5 тонн, сборных мостах, а также о 200 военнослужащих для помощи в ликвидации последствий стихии.

4 августа словенское агентство по охране окружающей среды объявило красный уровень опасности в северо-восточной, северо-западной и центральной частях страны из-за ливней, которые начались днем ранее. По последним данным, в результате наводнения погибли шесть человек, среди которых двое граждан Нидерландов. 5 августа Роберт Голоб сообщил, что речь идет о крупнейшем стихийном бедствии в новейшей истории страны.