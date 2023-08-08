Директор Лады Дэнс заявил об ухудшении состояния певицы

Сергей Пудовкин рассказал, что врачи запретили общаться с ней

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Состояние певицы Лады Дэнс, попавшей 5 августа в ДТП на трассе М-2 "Крым" под Москвой, ухудшилось. Об этом сообщил ТАСС директор артистки Сергей Пудовкин.

"К сожалению, врачи запретили сегодня общаться с Ладой, это связано с ухудшением ее самочувствия. Ночью ей провели вторую операцию на лице. Старались оптимизировать имеющиеся порезы и разрывы", - рассказал собеседник агентства.

Пудовкин также сообщил, что он экстренно прилетел в Москву. "С отдыха, пришлось оставить семью и вернуться в Москву, - сказал он. - Сейчас реальная проблема со здоровьем Лады. Адвокат иск подготовил, завтра направит в суд. Экспертиза подтвердила: водитель был в адекватном состоянии, но транспортная компания не обеспечила меры безопасности, и уже сейчас зафиксированы нарушения правил перевозки пассажиров. <...> Предварительная сумма [иска] - 12 млн рублей", - заключил Пудовкин.

5 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области ТАСС сообщили, что в субботу три машины столкнулись на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье, в результате пострадали четыре человека.

В экстренных службах ТАСС добавили, что среди пострадавших - Лада Дэнс. ДТП произошло примерно в 18:20 мск на 52-м км трассы М-2 "Крым" по направлению движения от Москвы. Представитель экстренных служб отметил, что в результате столкновения Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму. Позже директор артистки сообщил, что ее направили в госпиталь им. Н. Н. Бурденко, а затем она была переведена в одну из частных клиник в Подмосковье.