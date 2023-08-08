Голикову попросили отменить в регионах ковидные ограничения на митинги

По словам Владислава Даванкова, коронавирусные ограничения распространяются только на митинги, шествия и пикеты, а все остальные мероприятия (концерты, проведение праздников) разрешены

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой рекомендовать руководству регионов и управлениям Роспотребнадзора отменить коронавирусные ограничения на проведение митингов, шествий и пикетов. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ и управлениям Роспотребнадзора в субъектах РФ отменить коронавирусные ограничения на проведение митингов, шествий, пикетов", - указал парламентарий.

Он напомнил, что 1 июля 2022 года Роспотребнадзор приостановил действие ранее введенных ограничений в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер. 5 мая 2023 года Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии для COVID-19, указал Даванков.

"В то же время в субъектах РФ продолжают действовать режимы повышенной готовности, утвержденные региональными нормативно-правовыми актами, которые вводят ограничения на проведения публичных мероприятий (митингов, шествий, одиночных пикетов).

При этом коронавирусные ограничения распространяются только на указанные публичные мероприятия, все остальные мероприятия (концерты, проведение праздников) разрешены. Такая правоприменительная практика может нарушать гарантии реализации гражданами права на проведение публичного мероприятия, закрепленные Конституцией России", - пояснил вице-спикер Госдумы.