Над станцией метро "Аэропорт Внуково" в Москве формируют общественное пространство

В рамках проекта предусмотрено гранитное мощение, устройство клумб и установка малых архитектурных форм

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Благоустройство территории над станцией "Аэропорт Внуково" участка продления Солнцевской линии метро находится в активной стадии. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Станция метро "Аэропорт Внуково" примыкает к Терминалу А воздушной гавани, территория над ней превратится в общественное пространство для отдыха пассажиров. Проектом предусмотрено гранитное мощение, устройство клумб и установка малых архитектурных форм, в частности, скамеек и урн", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса Москвы.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" (Группа компаний "Мосинжпроект" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов добавил, что общая площадь благоустройства с мощением гранитной плитки составит около 8 тыс. кв. м, а также будет восстановлено 432 м проезжей части. "Первый участок, на котором сейчас ведутся основные работы, расположен около входа в аэропорт, над вестибюлем станции метро. Подземный вестибюль станции "Аэропорт Внуково" соединен с существующим переходом, он позволяет пассажирам, не выходя на поверхность, попасть из метро в терминал аэропорта", - уточнил он.

Кравцов отметил, что архитектурно-отделочные работы в пассажирской зоне вестибюля и на платформенного участка будущей станции метро находятся на финальном этапе, а отделка служебных помещений уже практически завершена.

"Продолжается монтаж и пусконаладка инженерных систем и оборудования, недавно были выполнены испытания эскалаторов", - заключили в стройкомплексе.