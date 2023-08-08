СМИ: в Греции начали расследование в связи с прибытием хорватских футбольных болельщиков

По информации newsbomb.gr, они устроили массовую драку у стадиона с болельщиками греческого клуба АЕК, в результате чего погиб 29-летний грек

АФИНЫ, 8 августа. /ТАСС/. Полиция Греции начала расследование по факту беспрепятственного прибытия около 200 хорватских футбольных хулиганов в Афины, где они устроили массовую драку у стадиона с болельщиками греческого клуба АЕК, в результате чего погиб 29-летний грек. Об этом сообщает информационный портал newsbomb.gr.

По его словам, греческая полиция начала административное расследование инцидента после драки, устроенной группой болельщиков загребского клуба "Динамо". По информации портала, цель расследования - "выяснить обстоятельства и привлечь к ответственности [тех, кто допустил, что] болельщики "Динамо" смогли беспрепятственно проехать по всей Греции и добраться до стадиона OPAP Arena".

Запланированная на вторник первая встреча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между АЕК и "Динамо" перенесена на неопределенный срок, так как представители АЕК отказались обсуждать меры безопасности с официальными лицами Хорватии.

Убийство молодого грека хорватскими хулиганами вызвало резкую негативную реакцию у политических партий. Так, правая партия "Эллиники лиси" ("Греческое решение") назвала немыслимым, что "орды хорватских и боснийских нацистов проехали 1,5 тыс. км, из которых не менее 500 км по греческой территории, и прибыли в сердце Афин, чтобы убивать, ранить и уничтожать". Она заявила об ответственности греческого правительства за инцидент и потребовала привлечь виновных к ответственности. Компартия Греции осудила "убийство молодого болельщика АЕК организованными группами фашистских хулиганов из Хорватии, которые действовали под видом болельщиков".

Массовая драка между болельщиками греческого АЕК и загребского "Динамо" произошла в понедельник в районе Неа-Филадельфия в Афинах. Погиб 1 человек, 8 ранены, арестованы 96. Согласно информации полиции, группа из 150-200 организованных болельщиков "Динамо" приехала в Грецию на автомобилях и автобусах, несмотря на запрет УЕФА на их присутствие на матче против АЕК.