СК отметил необходимость защиты граждан РФ от пропаганды террористических организаций

Следственный комитет примет соответствующие дополнительные меры

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Следственный комитет России примет дополнительные меры для защиты граждан от пропаганды и идеологического воздействия террористических организаций. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.

Во вторник прошло заседание Национального антитеррористического комитета (НАК), в котором принял участие председатель СК РФ Александр Бастрыкин. На мероприятии обсудили вопросы противодействия идеологии терроризма и "выработали меры в этом направлении с учетом новых угроз, сформировавшихся на фоне проведения специальной военной операции".

"По итогам заседания поручено проработать дополнительные меры по повышению эффективности деятельности по защите населения от пропагандистского влияния и идеологического воздействия террористических организаций", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в МВД сообщили о новой тактике украинских телефонных мошенников - они пытаются вовлечь россиян в совершение диверсий и террористических актов. В ведомстве напомнили россиянам о том, что атаки на стратегические или военные объекты квалифицируются как теракт или диверсия и призвали граждан более внимательно относиться ко всем звонкам и сообщениям, которые содержат призывы к подобным действиям.