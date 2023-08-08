В Подмосковье открыли историческую тропу к могиле Татищева

Протяженность тропы составляет 1,3 км

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Открытие исторической тропы к могиле государственного деятеля Петровской эпохи, основателя Екатеринбурга Василия Татищева, прошло в деревне Шахматово Московской области, передает корреспондент ТАСС.

"Татищев воздвиг себе памятник нерукотворный. Он первый профессиональный системный русский историк. Здесь в усадьбе Болдино, в которой он и скончался, он много лет писал первую историю российского государства. Теперь к нему не зарастет народная тропа", - сказал помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

Маршрут тропы проходит в Московской области - от ближайшей к месту захоронения деревни Шахматово до Рождественского погоста, рядом со старинной усадьбой Болдино (Подмосковье). Протяженность тропы - 1,3 км. Последние годы жизни Татищев провел в этой усадьбе. Здесь он создал "Историю Российскую" и "Собрание законов древних русских". Здание было заброшено, сейчас РВИО занимается его восстановлением.

Основатель Екатеринбурга

Василий Татищев родился в 1686 году в сельце Боредки Псковского уезда. В звании поручика принимал участие в Северной войне, выполняя различные военно-дипломатические поручения Петра I. После окончания учебы Татищева направили на службу в Петербург. В начале 1720 года он получил назначение на Урал, где ему приказали руководить горным делом. Занимаясь освоением Урала, управляя заводами и открывая школы, Татищев положил начало развитию Екатеринбурга.

Благоустройство пешеходной тропы в Подмосковье, ведущей к могиле Татищева, завершили в преддверии празднования 300-летия этого города. Как отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, тропа станет познавательным проектом, посетители смогут узнать об Урале и Татищеве.

"У нас получилось накануне нашего большого юбилея [300-лет со дня основания Екатеринбурга] открыть вот эту экологическую тропу. Действительно, это очень важно и для жителей населенных пунктов, которые вокруг, и для всех земляков, историков и почитателей памяти большого великого государственного деятеля", - сказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

После открытия тропы прошла церемония возложения цветов к могиле Татищева и поминальная служба.

Тропа будет доступна для посещения круглый год. Инициатор реализации проекта по созданию тропы - администрация города Екатеринбурга, застройщиком и инвестором выступила компания ПИК.