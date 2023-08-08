В Монголии зафиксирован новый случай заражения бубонной чумой

Пострадавший мужчина госпитализирован, его ближайшее окружение изолировано

ПЕКИН, 8 августа. /ТАСС/. В Улан-Баторе госпитализировали мужчину, заразившегося бубонной чумой после употребления в пищу мяса сурка. Об этом сообщил Национальный центр изучения зоонозных инфекций Монголии.

Согласно данным агентства Xinhua, госпитализированный мужчина и еще пять человек, находившихся с ним в тесном контакте, изолированы.

Ранее, 29 июня, лабораторные исследования подтвердили диагноз "бубонная чума" у 21-летнего пастуха в Гоби-Алтайском аймаке (регионе) Монголии. В связи с этим специалисты центра еще раз напомнили о запрете охоты на сурков и употребления их мяса в пищу.

По результатам последних исследований, в Монголии обнаружены 137 природных очагов чумы в 17 аймаках. В зоне повышенного риска западные регионы на границах с РФ и КНР, где ежегодно регистрируются случаи заболевания людей чумой.

За период с 2020 по 2022 годы чумой в Монголии заболели девять человек, из них четверо умерли. Две трети территории страны входят в трансграничный с Россией Сайлюгемский природный очаг чумы. Его постоянный мониторинг с 1959 по 1990 годы показал, что на этой территории циркулировали возбудители чумы, относящиеся к алтайскому и реже к улэгейскому подвидам.

На территории Монголии болезнь переносят грызуны и живущие на них блохи. Заболевание передается от больного животного человеку в том числе при употреблении мяса в пищу.