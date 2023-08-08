Италия приостановила действие программы выдачи виз россиянам и белорусам за инвестиции

Речь идет о программе Investor Visa for Italy

РИМ, 8 августа. /ТАСС/. Власти Италии приостановили действие программы выдачи так называемых золотых виз в обмен на инвестиции для российских и белорусских граждан. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте министерства по делам предприятий и продукции "сделано в Италии".

"Настоящим уведомляется о приостановлении действия программы для граждан России и Белоруссии в соответствии с распоряжением председателя комитета от 14.07.2023 г. в соответствии с Рекомендацией C (2022) 2028 ЕС", - говорится в сообщении.

Как напоминают на сайте ведомства, программа Investor Visa for Italy была разработана и запущена в декабре 2017 года властями Италии для привлечения стратегических инвестиций из-за рубежа. Согласно правилам, граждане стран, не входящих в ЕС, желающие инвестировать в стратегические активы для развития итальянской экономической системы, могли подавать заявку на получение специальной визы, действующей в течение двух лет.

Отмечается, что виза среди прочего "может быть выдана за инвестиции в государственные ценные бумаги на сумму не менее €2 млн, инвестиции в итальянское акционерное общество на сумму не менее €500 тыс.", а также за благотворительный взнос в размере не менее €1 млн в области "культуры, образования, управления иммиграцией, научных исследований или сохранения культурного и ландшафтного наследия".