ТАСС и ЦИК договорились об информационном партнерстве

Оно будет направлено в том числе на повышение правовой культуры избирателей и их информирование

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Информационное агентство России ТАСС и Центральная избирательная комиссия РФ заключили соглашение о партнерстве, которое в том числе направлено на повышение правовой культуры избирателей и их информирование. Подписи под документом в пресс-центре агентства поставили председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

"Мы не первый год на доброжелательной, партнерской основе взаимодействуем, но сегодня с подписанием этого соглашения мы выходим на новый уровень взаимодействия. Для нас это очень и очень важно, поскольку у вас уникальное агентство, с таким масштабом, наверное, единственное информационное агентство, которое имеет свой корпункт в космосе <…>. Такой масштаб и охват не только в стране, но и за рубежом", - сказала Памфилова. Она поблагодарила ТАСС за освещение избирательного процесса, отметив, что агентство передает "всегда очень точную, корректную, основанную на фактах информацию".

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон по вопросам повышения правовой культуры и информирования избирателей о подготовке и проведении выборов и референдумов.

Кондрашов со своей стороны поблагодарил Памфилову за доверие к ТАСС и отметил, что агентство уже много лет активно сотрудничает с Центризбиркомом. Он добавил, что предстоящие в сентябре выборы будет освещать вся региональная сеть корреспондентов ТАСС, с учетом тех, кто будет в Москве, на выборах будут работать больше 100 человек.

"Я выражаю свое восхищение Элле Александровне [Памфиловой], за то, что много лет на ее хрупких плечах лежит ответственность за весь наш избирательный процесс. Впереди у нас снова большие выборы, и мы полностью готовы к их освещению. Абсолютно уверен, что со своей стороны Центризбирком продемонстрирует полную открытость, а мы будем бороться за то, чтобы все факты, вся информация были тщательно вычищены от фейков", - сказал генеральный директор ТАСС. Он добавил, что ТАСС будет рассказывать о предстоящих выборах в том числе международной аудитории на своих новостных лентах, которые сегодня выходят на всех языках ООН.

Также глава ЦИК РФ сообщила, что 22 сентября на Никитском бульваре в Москве откроется совместная фотовыставка агентства и ЦИК России, посвященная 30-летию избирательной системы России. Снимки ТАСС и материалы из фонда Центризбиркома можно будет увидеть в центре столицы в течение месяца.