Депутаты Госдумы приедут в Бурятию, чтобы обсудить закон об охране озера Байкал

Им, в частности, покажут, где именно необходимо построить очистные сооружения

УЛАН-УДЭ, 8 августа. /ТАСС/. Депутаты Госдумы приедут 21-24 августа в прибрежные районы Байкала, чтобы обсудить с местными жителями внесение изменений в закон "Об охране озера Байкал". Об этом сообщила ТАСС министр природных ресурсов и экологии Бурятии Наталья Тумуреева.

"С 21 по 24 августа к нам приезжает комитет Госдумы [по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды], ученые, общественники. Будет общественное обсуждение законопроекта. Планируется провести встречи с местным населением Кабанского, Прибайкальского и Баргузинского районов Бурятии", - сказала Тумуреева.

Министр отметила, что депутатам, экологам, ученым покажут и расскажут, где именно необходимо построить очистные сооружения, как и где необходимо защитить населенные пункты от лесных пожаров и соответственно лес - от возможного перехода пожаров с территорий поселений, в каких местах нужно построить дороги для людей. "Мы хотим рассказать, с какими проблемами приходится сталкиваться местным жителям, а это даже такие, как захоронение родственников", - отметила Тумуреева.

Она напомнила, что из-за правовых коллизий людям, живущим рядом с Байкалом, практически ежедневно приходится сталкиваться с нерешаемыми вопросами. "Закон был принят в 1999 году, с тех пор произошло много изменений в другом законодательстве, но они все между собой связаны: например, были внесены изменения в Лесной кодекс, Земельный кодекс, но в закон о Байкале некоторые изменения не были учтены. Подчеркиваю, речь не ведется о массовой рубке или о коммерческой заготовке древесины. Правки в новом законопроекте лишь вносят те коррективы, которые по каким-то причинам не были учтены ранее. Они носят точечный характер и ограничены во времени, то есть там прописываются конкретные места и время, за которое нужно провести необходимые мероприятия", - отметила Тумуреева.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью ТАСС сказал, что поправки в закон "Об охране озера Байкал" позволят также защитить озеро от попадания в его воды ядовитых отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и таким образом избежать масштабную экологическую катастрофу. В Бурятии в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории расположено 83 населенных пункта.

Госдума в июле на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, позволяющий до 2030 года провести вырубку деревьев для конкретных целей: сделать противопожарные разрывы, расширить кладбища, построить очистные сооружения и дороги, расположенные на берегу Байкала. По мнению инициаторов внесения изменений, это нужно в том числе для строительства инфраструктурных объектов, необходимых для жизни местного населения и правильной с экологической точки зрения работы туристических объектов.