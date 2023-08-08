Собянин заявил, что в Москве с 2011 года построили около 50 железнодорожных путепроводов

В 2023 году в городе запустят еще 15 путепроводов

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Около 50 путепроводов построено в Москве за последние годы, в этом году будет запущено еще 15 путепроводов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра хода строительства новой транспортной связки между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе.

"Вместе с "Российскими железными дорогами" в последние годы реализуем большую программу по строительству железнодорожных путепроводов. Всего за последние годы около 50 [путепроводов построено]. В этом году запускаем 15. Один из таких проектов мы совместно реализуем - это строительство путепроводов и связки между Алтуфьевским и Дмитровским шоссе. Недавно были запущены путепроводы, сейчас мы продолжаем строительство связки, которая соединит разные районы и, по сути дела, в два раза уменьшит пробег машин между Алтуфьевским и Дмитровским шоссе", - сказал Собянин.

Мэр отметил, что на основе железнодорожных путей в столице создается новая совместная инфраструктура, строится наземное метро, при этом "крупные железнодорожные коридоры разрезают наш город, районы, и это, конечно, является транспортной проблемой, проблемой безопасности", которая решается совместно с РЖД. Собянин также поблагодарил РЖД "за активную позицию в этом вопросе и строительство совместное таких сложных сооружений".

В свою очередь заместитель генерального директора РЖД Олег Тони отметил, что компания вместе с властями Москвы проводит комплексную работу, которая направлена на безопасность и удобство. Он также поблагодарил мэра за развитие транспорта в столице. "Люди быстрее перемещаются из района в район, железная дорога не разрезает, а связывает город <...>, очень много делаем, и уже в этом году D-3, D-4, все вводим по графику. И все планы на сегодняшний день <...> реализованы полностью", - добавил Тони.

Как уточнили в пресс-службе столичной мэрии, новая дорога-связка между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе будет открыта в декабре 2023 года.

Всего с 2011 года в Москве было построено свыше 50 железнодорожных путепроводов. В результате этой масштабной работы значительно улучшилась транспортная связанность отдельных районов столицы, а также существенно снизился уровень травматизма на железнодорожном транспорте.