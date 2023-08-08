На Детском форуме представят проекты фестиваля барабанщиков и этнокультурного лагеря

Его проведут с 10 по 12 августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Проекты всероссийского фестиваля-конкурса барабанщиков и этнокультурного летнего лагеря представят на Международном детском культурном форуме, который пройдет в Москве с 10 по 12 августа 2023 года. О них рассказали участники делегаций от Петербурга и Ханты-Мансийского автономного округа на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС.

"Форум объединяет все регионы, все направления и жанры. Делегация Санкт-Петербурга состоит из девяти ребят, которые направляются в Москву", - сказал председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин.

Как отметил участник делегации Петербурга Дмитрий Назаров, в 2023 году отличительная особенность форума заключается в том, что его программу готовили сами дети. "Очень ждем предстоящий форум, он обещает много интересного. Мы готовы делиться своим опытом и наработками", - добавил он.

Еще одна участница делегации Санкт-Петербурга Алина Куликова рассказала, что для конкурсного отбора удалось сформировать два проекта. Один из них - "Творцы будущего" - предусматривает создание интерактивно-образовательного пространства, где дети, занимающиеся в творческих кружках, смогут реализовать свои идеи при помощи современных технологий. Также на форуме представят проект всероссийского фестиваля-конкурса барабанщиков. "Это профессиональный конкурс, где оценивать будут ведущие эксперты. Мы хотим, чтобы он проводился на популярных площадках нашего города", - пояснила Куликова.

Государственная академическая Капелла Санкт-Петербурга предложит делегатам форума присоединиться к интерактивной игре "Тайна пропавшей партитуры", созданной совместно с молодыми ребятами. Она начнется с экскурса в музыкальную историю Петербурга и историю Капеллы, а затем участники будут искать пропавшую партитуру, отметила генеральный директор учреждения Ольга Хомова.

Детский этнокультурный лагерь

Делегация ХМАО представит на форуме проект этнокультурного летнего лагеря на базе детского этнического стойбища "Мань Ускве" (Березовский район), рассказала преподаватель Евгения Вьюткина. Занятия в нем проходят в избушках на свежем воздухе в древнем городище, на них дети изучают язык, культуру и традиции народа манси. Ежегодно организуются несколько смен, у каждой из которых - своя направленность, к примеру, языковая, мастеровая, историческая, фольклорная, горная.

Заместитель губернатора Югры Елена Шумакова отметила, что такие мероприятия, как Международный детский культурный форум, расширяют возможности для культурного диалога и что важно привлекать детей к обсуждению приоритетов развития страны. "На ПМЭФ впервые ребята из Югры, которые приехали специально на этот форум, сделали анимационный ролик, который был показан, в том числе, по федеральным каналам. Это особый детский взгляд на большую, взрослую повестку. И мне кажется, что чем больше мы будем включать детей в обсуждение, тем устойчивее будет наше общество", - сказала она.

Организаторы Международного детского культурного форума - Министерство культуры Российской Федерации и Росконцерт. Участие в нем принимают дети в возрасте от 12 до 17 лет из 89 субъектов России и 9 зарубежных стран.