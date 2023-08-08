Новосибирский медуниверситет увеличил число целевых квот на главных направлениях до 70%

В 2023 году впервые начался набор на целевое обучение в Новосибирский медколледж

НОВОСИБИРСК, 8 августа. /ТАСС/. Новосибирский государственный медуниверситет (НГМУ) в 2023 году увеличил количество целевых мест до 389 для абитуриентов трех самых крупных направлений подготовки - порядка 70% от общего числа бюджетных мест. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС рассказала замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

"В последние годы у нас намного увеличен процент выделяемых квот на целевой набор в медуниверситет на три направления. В этом году было выделено 236 квот на направление "Лечебное дело", на "Педиатрию" - 140 и на стоматологические факультет - 13", - сказала Аксенова, уточнив, что региональный Минздрав, формируя потребность в договорах на целевое обучение, исходил из укомплектованности медучреждений.

По словам ректора НГМУ Игоря Маринкина, в 2023 году доля целевиков, поступивших на "Лечебное дело", составила 71%, на "Педиатрию" - 73%, а на "Стоматологию" - 63%. Для всех трех направлений - порядка 70% от числа бюджетных мест. Одна половина квот для медиков-целевиков предназначена для закрытия потребностей Новосибирска, вторая - для области. Особое внимание при этом уделяется районам, в котором планируют ввести в эксплуатацию новые поликлиники.

Кроме того, в 2023 году впервые начался набор на целевое обучение в Новосибирский медколледж. Директор учреждения Алексей Пилипенко сообщил, что целевые договоры составили 75% от всего бюджетного набора.