СМИ: в Италии задержали француженку, нацарапавшую инициалы на Пизанской башне

По данным телеканала Tgcom24, туристку обвинили в нанесении "ущерба национальному археологическому, историческому и художественному наследию при отягчающих обстоятельствах"

РИМ, 8 августа. /ТАСС/. Очередной акт вандализма в отношении памятников всемирного наследия произошел в Италии. Как сообщает телеканал Tgcom24, 19-летняя туристка из Франции острым предметом нацарапала на одной из колонн Пизанской башни рисунок в форме сердца с инициалами своего имени и имени возлюбленного.

По данным телеканала, она была задержана. Туристка обвиняется в нанесении "ущерба национальному археологическому, историческому и художественному наследию при отягчающих обстоятельствах". За подобное преступление вандализма в Италии предусмотрен штраф до €15 тыс.

Аналогичные случаи произошли ранее в Колизее. Там в июле были задержаны два человека, которые также выцарапывали на стенах древнего памятника свои инициалы.

Пизанскую башню строили почти два века - с 1173 по 1360 год. Наклоняться она стала практически с самого начала - уже на этапе строительства третьего этажа. Проблема заключалась в ошибке проектировщиков, неверно оценивших мягкость почвы и построивших слишком маленький фундамент. Тем не менее строительство решили довести до конца, а верхнюю часть башни достраивали уже с учетом кривизны основания.

Башня была возведена в качестве колокольни для кафедрального собора Санта-Мария Ассунта. Она входит в архитектурный ансамбль Площади чудес вместе с самим собором, баптистерием и кладбищем Кампо-Санто. Ее высота составляет 55,86 м (учитывая наклон). Построена она из белого мрамора и имеет 294 ступени. Нижний этаж украшен аркатурой, а другие представляют собой круглые галереи с классическими колоннами.