Участники из 13 стран подтвердили участие в Международном буддийском форуме в Бурятии

Форум посетят представители Индии, Китая, Лаоса, Непала и Монголии

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Порядка 80 гостей из 13 стран примут участие в Международном буддийском форуме, который пройдет 17-19 августа в Улан-Удэ. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

"У нас представители 13 стран сегодня уже подтвердили свое участие, [в их числе] Индия, Китай, Лаос, Непал, Монголия. <…> Участвуют у нас три посла, принимают участие проректоры буддийских университетов Китая, Монголии, общественные организации, научные, монахи Шаолиньского монастыря. Более 80 иностранных участников приезжают", - сказал он.

Глава региона отметил, что участниками форума станут также представители регионов России. Он добавил, что форум будет проводиться регулярно, а по итогам первого форума будет проведена "работа над ошибками".

"К следующему форуму будет уже подготовка в рамках общения между странами, подготовка актуальных тем, вопросов, чтобы на следующем форуме выходить на рассмотрение вопросов более акцентировано, более подготовлено, чтобы эффективность нашего сотрудничества только повышалась", - сказал глава региона.

Международный буддийский форум "Традиционный буддизм и вызовы современности" пройдет в Улан-Удэ впервые. Его целью является всесторонне обсуждение вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики, а также создание новой площадки международного диалога. Форум проводится в рамках 100-летия Республики Бурятия, которая является одним из мировых центров буддийской культуры.