Профсоюзы прокомментировали предложение ввести сиесту в южных регионах России

По словам главного технического инспектора труда Федерации независимых профсоюзов России Алексея Безюкова, сиесту возможно организовать, но не на всех предприятиях

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Действующее законодательство обязует работодателей создавать сотрудникам комфортные условия труда в жаркую погоду и позволяет организовать сиесту - отдых днем до нескольких часов по согласованию с работниками, однако это возможно осуществить не на всех производствах в России. Об этом сообщил ТАСС главный технический инспектор труда Федерации независимых профсоюзов России Алексей Безюков.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе рабочей поездки в Волгоград предложил начать эксперимент с введением сиесты в жару в южных регионах России. Он отметил, что такая необходимость связана с тем, что в жаркую погоду у населения учащаются инфаркты, повышается давление.

"Какие-то процессы можно легко с учетом сиесты организовать. Но есть сложные технологические процессы, которые невозможно остановить. Организация жизнеобеспечения, медицина, предприятия оборонного комплекса - не каждый технологический процесс можно организовать с учетом перерыва и сиесты. Разные работы требуют разных мероприятий и жестко прописывать перерыв - это будет невыполнимо, работодатели просто не будут эти требования выполнять", - рассказал собеседник агентства.

При этом Безюков пояснил, что сегодня законодательство обязует работодателей обеспечить безопасные условия труда в жаркую погоду. Например, в помещениях должны быть кондиционирование и питьевая вода. На улице предполагаются перерывы для отдыха и также обеспечение водой. Однако, по словам главного технического инспектора, при специальной оценке условий труда на уличном рабочем месте, климатические факторы не учитываются.

Кроме того, как отметил собеседник агентства, контроль за соблюдением условий усложнился после введения моратория на проверки бизнеса. Они проводятся, но после обращения работника в трудовую инспекцию и согласования этой проверки с прокуратурой.

В целом, комментируя инициативу лидера ЛДПР, представитель профсоюзов отметил, что она требует доработки. В частности, нужно уточнить, для кого именно предполагается введение сиесты, как при этом будет оплачиваться труд. Безюков также напомнил, что в России большой разброс климатических условий и жители северных регионов также трудятся при экстремальных температурах.