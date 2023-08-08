Эксперт: странам ECOWAS даже с численным преимуществом будет трудно достичь цели в Нигере

Кандидат исторических наук Александр Шипилов отметил, что ВС Нигера по региональным меркам считаются достаточно приспособленными к войне в регионе Сахеля и пустыни

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Военный контингент стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) даже при численном преимуществе не сможет добиться быстрого достижения целей и противостоять Нигеру и его союзникам в связи с более низкими боевыми характеристиками. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС кандидат исторических наук, младший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, старший преподаватель кафедры теории и истории международных отношений РУДН Александр Шипилов.

Ранее радиостанция RFI сообщила, что страны ECOWAS могут выделить до 25 тыс. солдат для возможного вторжения в Нигер с целью восстановления власти президента страны Мохамеда Базума. В сообщении указывается, что планы военного руководства стран ECOWAS предусматривают "группировку в 25 тыс. военнослужащих", при этом "наиболее крупные силы будут направлены Нигерией".

"Совершенно не значит, что данная группировка будет эффективна даже в таком количестве - 20-25 тыс., - хотя это серьезная группировка по региональным меркам, - указал Шипилов. - В значительной степени дисциплина в рамках таких подразделений хромает. Очень часто подобного рода миротворцы могут из-за достаточно низкого жалования участвовать в грабеже в отношении мирного местного населения, при этом их общие боевые характеристики далеко не всегда высоки".

При этом эксперт отметил, вооруженные силы Нигера по региональным меркам считаются достаточно приспособленными к войне в регионе Сахеля и пустыни.

"Если все-таки ECOWAS пойдет на вооруженное вмешательство, вероятность того, что это не будет легкая и быстрая победа, она достаточно высока. Есть риск того, что это превратится в более затяжной конфликт с учетом позиции Мали и Буркина-Фасо", - подчеркнул собеседник агентства.

Шипилов считает, что у ECOWAS есть альтернативные рычаги воздействия на Нигер, нежели военное вмешательство. "Те же экономические санкции, они в долгосрочной перспективе могут оказаться более эффективными, чем прямое военное вмешательство и, собственно, менее затратными для ECOWAS, - отметил он.

Возможный ответ

Аналитик не стал приводить конкретные цифры, которые может противопоставить Нигер вместе с союзниками контингенту ECOWAS в случае вмешательства, но указал, что это будет "меньшая численность". "Плюс тем же Мали, Буркина-Фасо и Вооруженным силам Нигера необходимо продолжать решать вопрос с джихадистами и туарегами. Поэтому я думаю, что они смогут мобилизовать значительно меньшее количество. Я бы, наверное, не рискнул дать конкретную цифру", - сказал Шипилов.

"С другой стороны, их боеспособность, на мой взгляд, может оказаться более высокой, чем у нигерийских солдат, - продолжил специалист. - Та же Нигерия достаточно долгое время ведет борьбу против джихадистов из "Боко харам" на севере собственной страны. И пока что окончательным успехом эта борьба не увенчалась. Что в том числе связано с далеко не всегда высокой боеспособностью вооруженных сил Нигерии".