Капремонт поликлиники для 45 тыс. жителей Солнечногорска закончат в 2023 году

На работы выделили почти 600 млн рублей

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Капитальный ремонт взрослой поликлиники в микрорайоне Рекинцо города Солнечногорска Московской области, которая обслуживает более 45 тыс. человек, планируется завершить до конца 2023 года. Объем вложений в работы составил почти 600 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Солнечногорске продолжается капитальный ремонт взрослой поликлиники в микрорайоне Рекинцо. В настоящий момент работы выполнены на 70%. Завершить капремонт планируется до конца этого года. На работы выделено почти 600 млн рублей", - рассказали в пресс-службе.

В министерстве отметили, что ремонт будет выполнен в соответствии с новым стандартом - "Поликлиника перезагрузка". В лечебном учреждении будет оборудован кабинет телемедицинских консультаций, выписки электронных рецептов на льготные лекарства. Появятся комфортные зоны ожидания приема врача и буфет. Будет установлена современная навигация.

"Взрослая поликлиника в микрорайоне Рекинцо обслуживает более 45 тыс. жителей Солнечногорска. Это главная поликлиника в округе. Благодаря ремонту, планируется создать комфортные условия и для работы медицинских специалистов, и для пребывания пациентов. Все самые востребованные кабинеты врачей перенесены на первый этаж, также с четвертого этажа на первый переведен рентген-кабинет, установлены новые лифтовые кабины с учетом расширения дверей для доступа маломобильных граждан", - уточнила главный врач Солнечногорской областной больницы Лариса Борисова.

Сейчас на объекте проведен ремонт кровли, фасада, монтируются внутренние перегородки, заменены окна, инженерные сети. На каждом этаже оборудован санузел для маломобильных граждан, дверные проемы выполнены без порогов. После окончания ремонта будет закуплена новая мебель и оборудование, добавили в пресс-службе.