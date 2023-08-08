Из Карабаха в Армению доставили 11 тяжелобольных людей

Их отправили через Лачинский коридор при посредничестве Международного комитета Красного Креста, сообщил портал news.am

ЕРЕВАН, 8 августа. /ТАСС/. 11 тяжелобольных пациентов после длительного перерыва при посредничестве и сопровождении Международного комитета Красного Креста (МККК) отправлены из Нагорного Карабаха в Армению через Лачинский коридор. Об этом сообщает ереванский портал news.am.

"Девять пациентов находятся на плановом гемодиализе, но из-за нехватки медикаментов и предметов медицинского назначения не могут получить необходимую медицинскую помощь, и их жизнь находится под угрозой, а другие двое в тяжелом состоянии из-за онкологического заболевания. В течение дня на автомобилях МККК планируется вернуть в Арцах (Нагорно-Карабахскую республику - прим. ТАСС) девять пациентов вместе с сопровождающими, которые в свое время были направлены в Армению для лечения в рамках госзаказа", - отмечается в сообщении.

Жители Нагорного Карабаха, нуждающиеся в медицинской помощи, отправляются в Армению с помощью МККК, так как единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению - Лачинский коридор - остается перекрытой. По данным армянской стороны, его заблокировала 12 декабря 2022 года группа азербайджанцев, представившихся экологами, а затем Баку официально установил КПП на границе с Арменией возле моста Хакари. Население Нагорного Карабаха получает гуманитарную помощь при содействии российских миротворцев и МККК. 15 июня после перестрелки между армянскими и азербайджанскими пограничниками Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.