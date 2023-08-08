В Южной Осетии возложили цветы к памятникам миротворцам и защитникам, павшим в 2008 году

В Южной Осетии 7-8 августа проходят траурные мероприятия, приуроченные к 15-й годовщине вооруженной агрессии Грузии 2008 года

ЦХИНВАЛ, 8 августа. /ТАСС/. Жители Южной Осетии в годовщину войны августа 2008 года возложили цветы к памятникам павшим российским миротворцам, защитникам Цхинвала и мирным жителям, в числе которых были и родители президента республики Алана Гаглоева, передает корреспондент ТАСС.

В Южной Осетии 7-8 августа проходят траурные мероприятия, приуроченные к 15-й годовщине вооруженной агрессии Грузии 2008 года. В ночь на 8 августа более 3 тыс. тысяч жителей республики, общественные и политические деятели, а также руководство республики во главе с президентом собрались у мемориального комплекса "Защитникам Южной Осетии" на траурную акцию. Участники в память о павших в ходе грузинской агрессии возложили венки и цветы к главному монументу комплекса и зажгли свечи.

Утром 8 августа мероприятия начались с поминальных богослужений по жертвам августовской войны во всех храмах республики. Далее жители во главе с президентом и гости Южной Осетии приняли участие в акции "Святые места нашей памяти", возложив цветы и венки к местам, где погибли защитники Цхинвала.

Акция началась с возложения цветов к памятнику российским миротворцам, который к 15-годовщине грузинской агрессии воздвигли перед расстрелянной казармой в миротворческом городке, расположенном на южной окраине Цхинвала. В ночь на 8 августа 2008 года именно российские миротворцы первыми приняли удар агрессора на себя. Власти республики решили оставить расстрелянную казарму миротворцев нетронутой как музей "Живое свидетельство геноцида".

"Российские миротворцы с честью, ценой своей жизни выполнили поставленные перед ними задачи - вместе с югоосетинскими бойцами остановили натиск вооруженных сил Грузии. <...> Каждый год мы приезжаем, чтобы отдать им дань памяти. Все они достойные люди, герои своей страны, и мы всегда будем их помнить", - сказал ТАСС военнослужащий российского миротворческого батальона Дмитрий Мотовилов, который вместе со своими сослуживцами приехал на памятные мероприятия в Цхинвал из Ставропольского края.

Там же участники акции возложили цветы и к памятнику командиру взвода артиллерийской разведки Министерства обороны Южной Осетии Олегу Голованову, который в августе 2008 года с крыши здания корректировал огонь артиллеристов и погиб от многочисленных ранений на боевом посту.

"Музей сожженных душ"

По традиции в этот день жители республики и официальные лица во главе с президентом посетили "Музей сожженных душ", где возложили венки и цветы к центральному монументу музея. "Музей сожженных душ" находится в селении Тбет в двух километрах к западу от Цхинвала, у въезда на Зарскую дорогу - единственную дорогу, которая в августе 2008 года вела из Цхинвала в Россию. Он расположен под открытым небом и представляет собой круг из искореженных машин, расстрелянных вместе с беженцами, пытавшимися выехать из города во время нападения, а в центре круга расположены монументы - "Дерево скорби" и "Скорбящее сердце".

Здесь же, в нескольких метрах от музея, президент Алан Гаглоев, возложил цветы к памятнику своим родителям Эдуарду и Залине, установленному на месте их гибели. Родители президента, пытаясь выехать через Зарскую дорогу из осажденного Цхинвала, 9 августа 2008 года были расстреляны в машине из грузинских снарядов и погибли на месте.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия вновь совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии.