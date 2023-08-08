Папа Римский указал на необходимость проявлять бдительность при использовании ИИ

По словам понтифика, продукты технического прогресса должны улучшать жизнь, а не пытаться заменить ее

ВАТИКАН, 8 августа. /ТАСС/. Папа Римский Франциск отметил влияние достижений в области искусственного интеллекта на человеческую жизнь и призвал к его ответственному использованию.

"Папа Франциск призывает к открытому диалогу о значении этих новых технологий, наделенных разрушительным потенциалом и амбивалентными последствиями. Он напоминает о необходимости проявлять бдительность и работать над тем, чтобы в производстве и использовании этих устройств не укоренилась логика насилия и дискриминации", - говорится в послании ко Всемирному дню мира, распространенном службой печати Святого престола.

"Защита достоинства личности и забота о братстве <...> являются необходимыми условиями для того, чтобы технологическое развитие способствовало утверждению справедливости и мира во всем мире", - отмечается в сообщении.

Ранее понтифик выражал мнение, что продукты технического прогресса должны улучшать жизнь, но не пытаться заменить ее. Он называл интернет "даром Божьим", однако призывал молодежь проводить в сети меньше времени, как и "в экранах смартфонов".