В АП заявили, что Россия должна быть в тройке мировых лидеров по всем показателям

По словам начальника Управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета РФ Александра Харичева, новая идеологическая модель включает пять элементов: общество, страна, семья, человек, государственные институты

ПЯТИГОРСК, 8 августа. /ТАСС/. Россия должна войти в тройку мировых лидеров по всем показателям благодаря введению новой идеологической модели, включающей пять основных направлений развития. Об этом рассказал начальник Управления президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета РФ Александр Харичев на практической конференции "Формирование системы образовательных событий модуля "Основы российской государственности" в Пятигорске.

"Мы идеологически не согласны с той моделью мира, когда человек - это исключительное явление, а весь жизненный путь человека - это преодоление тех трудностей, которые на него накладывают общество и государство. <…> Мы не согласны с этой моделью, поэтому предлагаем свою модель, состоящую из пяти элементов <…> Россия должна быть в тройке мировых лидеров по всем показателям. Надо ставить себе такую амбициозную цель и туда двигаться", - сказал Харичев.

По его словам, новая идеологическая модель включает пять элементов: общество, страна, семья, человек, государственные институты. Начальник Управления президента РФ уточнил, что такая структура "больше отражает будущее, к которому мы идем". Каждый из пяти элементов несет определенную функцию, в частности, общество определяет ценности, страна - является территорией, ресурсами и возможностями для развития. Государственные институты в новой системе должны обеспечивать безопасность и территориальную целостность страны. Семья отвечает за жизнь цивилизации, ее социализацию, развитие личности. А сам человек должен быть созидательным источником прогресса.

Между тем, по мнению Харичева, эффективное государство может базироваться на том, что в системе управления страны будут занимать должности люди, обладающие моральным авторитетом и профессиональными качествами. Он отметил, что бедности в стране быть не должно, общество станет сплоченным, семьи сохранят преемственность и традиционные устои, а каждый гражданин будет активным, а также носителем культурного кода и гражданского достоинства.

О конференции

В конференции, которая проходит в Пятигорске 7-10 августа, принимают участие более 150 представителей российских вузов, внедряющих в свои программы курс "Основы и принципы российской государственности". В рамках мероприятия разработают серию образовательных событий, которые войдут в перечень методических рекомендаций для преподавания курса.

Цель конференции - объединить три неотъемлемых составляющих образовательного процесса в рамках преподавания нового курса: образовательную, воспитательную и просветительскую компоненты.