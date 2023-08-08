Грозный и Мариуполь стали городами-побратимами

Главы городов подписали соглашение об установлении дружественных отношений

ГРОЗНЫЙ, 8 августа. /ТАСС/. Мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров и глава администрации Мариуполя Олег Моргун подписали соглашение об установлении побратимских отношений между городами. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы Чечни.

"Соглашение было подписано в Мариуполе в ходе рабочей поездки членов правительства Чеченской Республики на территорию Донбасса, в числе которых находится и мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров. Данный документ предусматривает всестороннее развитие межмуниципального сотрудничества в интересах обоих городов", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили в мэрии Грозного, в рамках соглашения планируется установление и развитие контактов в области образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты и других сфер. "Также предусмотрен обмен делегациями с целью изучения лучших муниципальных практик", - добавили в мэрии.

В ходе поездки чеченской делегации в Донецкую Народную Республику соглашение о сотрудничестве также подписали главы правительств двух регионов Муслим Хучиев и Евгений Солнцев. Оно предусматривает взаимодействие в торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном направлениях.