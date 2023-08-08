Мой аккаунт на российском сайте оформлен с помощью иностранной почты. Нужно ли ее менять?

В России действительно запретили регистрироваться на российских сайтах с помощью электронной почты или аккаунтов иностранных сервисов. Речь идет о сайтах, которые принадлежат российской компании или гражданину России и работают на территории страны. А также если для них вообще предусмотрена регистрация и аутентификация пользователей.

Запрет вступит в силу 1 декабря 2023 года. С этой даты зарегистрироваться можно будет только:

по номеру телефона российского оператора;

через портал "Госуслуги";

через Единую биометрическую систему;

через иную информационную систему, которой владеет российская компания или гражданин России. Как пояснял газете "Ведомости" глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, под "иной информсистемой" будут пониматься российские сервисы — например, "ВКонтакте", или почта российских сервисов — такая как Mail.ru.

В список не входят иностранная почта и аккаунты, зарегистрированные через иностранные сервисы, — например, Google или Apple ID.

Закон не имеет обратной силы. То есть изменения коснутся только новых регистраций, а уже зарегистрированные аккаунты, привязанные к зарубежной электронной почте, продолжат работать. Поэтому пользователи напрасно беспокоятся, что им придется перерегистрироваться на российских сервисах с помощью новой электронной почты, объяснил замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

Иными словами, нововведение не должно повлиять на работу уже действующих аккаунтов разных российских сервисов — тех же маркетплейсов, например. Впрочем, Антон Горелкин допустил, что многие российские сайты могут предложить пользователям "актуализировать учетные данные, указать российский e-mail или номер телефона". Или вот, например, почта Mail.ru запустила домен для переноса писем из аккаунтов зарубежных сервисов с сохранением старого логина.

Ограничение не коснется россиян, которые живут за рубежом и регистрируются на отечественных сайтах оттуда, уточнил Александр Хинштейн. Также он отметил, что "поправка направлена на защиту персональных данных россиян — часто именно регистрация через иностранные сервисы становится брешью, через которые персданные попадают в открытый доступ либо крадутся киберпреступниками".

"Логично, что для сервисов, действующих на территории России, используются почтовые сервисы, чьи сервера также расположены в России, — отметил генеральный директор АНО "ПравоРоботов" Никита Куликов. — Это способствует развитию отечественных почтовых сервисов, что важно в вопросах импортозамещения и создания крепких российских брендов, о чем говорил президент России Владимир Путин. Кроме того, абсолютно любые иностранные сервисы и компании могут одномоментно ограничить доступ российских пользователей к своим продуктам, их учетным записям, что в случае с почтовыми сервисами может лишить пользователей доступа к российским сервисам (например, невозможность восстановить пароль, получить информацию в виде выписок на почту и т.п.)".

Что же касается поиска уклонистов, то принятые весной 2023 года поправки предполагают цифровизацию системы воинского учета и изменение порядка оповещения граждан о призыве.

Так, традиционные способы оповещения — сотрудниками военкомата или через работодателя лично под подпись — остаются. Но вводятся новые способы доставки повесток: через портал "Госуслуги" или заказным письмом. Повестка в электронной форме считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на портале "Госуслуги". Если призывник не получил повестку ни одним из возможных способов, она будет считаться автоматически врученной через неделю с даты ее размещения в специальном реестре повесток.

Также создается реестр военнообязанных, где будет храниться основная информация о состоящих на воинском учете. Данные в этот реестр должны передавать: работодатель, Федеральная налоговая служба, МВД, Центральная избирательная комиссия, Социальный фонд, федеральные и местные органы власти, образовательные учреждения, суды, медицинские организации.

По словам Никиты Куликова, "сейчас любую инициативу пытаются привязать к вопросу поиска уклонистов, искусственно создавая нервозность в обществе, так как это достаточно чувствительный вопрос. Поиск уклонистов с помощью почтовых серверов — это максимально бессмысленно и бесперспективно, ведь в соответствии с новым законодательством если человек не явился в военкомат, даже если он не получил повестку [лично в руки], при этом если повестка была сформирована и направлена, то он уже считается нарушителем и в отношении него будут приниматься меры воздействия, как административные, так вплоть до уголовных. И почтовые сервера в этом не играют никакой роли".