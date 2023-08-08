В Молдавии врача, заявившего, что он не оперирует русских, обязали пройти курс по этике

Пострадавшая заверила руководство клиники, что не имеет претензий как к лечению, так и к лор-врачу

КИШИНЕВ, 8 августа. /ТАСС/. Руководство Республиканской клинической больницы в Кишиневе вынесло предупреждение врачу, который сказал пациенту, что "не оперирует русских и считает их врагами".

"В качестве санкции медицинскому работнику было вынесено предупреждение, его также обязали прослушать курс по этике и деонтологии", - сообщила пресс-служба учреждения, добавив, что пациенту была оказана необходимая медицинская помощь. Пострадавшая женщина заверила руководство клиники, что не имеет претензий как к лечению, так и к лор-врачу.

Ранее в июле Telegram-канал "Кишинев в теме" опубликовал видео, на котором врач вышел из себя и оскорбил пациентку из-за приветствия на русском языке. Видео вызвало резонанс. Некоторые политики отметили, что это не единичный факт дискриминации на национальной почве в Молдавии. Они выразили сожаление в связи с отсутствием должной реакции со стороны властей, что может быть расценено как поощрение. Экс-президент страны Игорь Додон отметил, что общество республики все еще расколото по национальному признаку и не усвоило уроки вооруженного конфликта в Приднестровье.

Еще в прошлом году на фоне жесткой антироссийской риторики со стороны руководства Молдавии посольство РФ выразило обеспокоенность участившимися случаями дискриминации на национальной, языковой, культурной основах. Дипломатическое представительство призвало граждан обращаться за помощью. В министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдавии тогда попросили российское представительство воздержаться от подобных заявлений.