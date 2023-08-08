В Бурятии обсудят создание международного консорциума буддологов

Эту возможность планируется рассмотреть на первом Международном буддийском форуме в Улан-Удэ, который пройдет с 17 по 19 августа

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Консорциум, в который войдут исследующие буддизм организации из разных стран мира, может быть создан по инициативе российских ученых. Перспективу планируется обсудить на первом Международном буддийском форуме в Улан-Удэ (Республика Бурятия), сказал во вторник журналистам директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, президент Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Алексей Маслов.

Он отметил, что Россия сегодня остается единственным государством в мире за пределами Азии, на территории которого исповедуют традиционный буддизм. При этом русская школа буддологии задавала тон в исследованиях в этой области еще в XIX веке - многие труды российских ученых были переведены на другие языки. Сегодня страна "возвращается на эти позиции", чему должно в том числе способствовать открытие на базе университетов России светских программ изучения буддизма, а также грантовая поддержка научных работ, которую ведет созданный в России в 2022 году Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям, пояснил Маслов.

"На форуме мы предполагаем возможность обсуждения создания консорциума буддологических организаций, чтобы объединить буддологов не только в России, но и зарубежных - из Индии, Китая, Шри-Ланки, Таиланда", - сказал он.

Совместная работа поможет ученым сравнить подходы в изучении таких аспектов, как перевод текстов, изучение медитаций, а также история, психологическое воздействие и взаимодействие буддизма с государством, уточнил исследователь.

"Консорциум может заметно подвинуть вперед российские исследования и вернуть, на мой взгляд, России первенство в ведущих буддологических исследованиях мира", - добавил Маслов.

О форуме

Международный буддийский форум пройдет в Улан-Удэ с 17 по 19 августа. К участию в нем приглашены гости из таких стран, как Монголия, Непал, Индия, Китай, Мьянма, Шри-Ланка, Вьетнам, Таиланд, Бангладеш, Бутан, Камбоджа, Лаос, Южная Корея, Япония, США. В нем также примут участие представители научных и религиозных сообществ республик Калмыкия, Тыва, Алтай, Забайкальского края и Иркутской области.

На форуме планируется обсуждение развития буддийского образования, международного взаимодействия университетов и ученых, межконфессионального диалога, вопросов безопасности и воспитания молодежи и других тем.