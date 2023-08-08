Путин отметил хорошие показатели расселения аварийного жилья

По словам президента, нужно продолжать работу

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Расселение граждан из аварийного жилья является одной из самых важных задач, которые стоят перед государством, показатели в этой области хорошие, но нужно продолжать работу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросу развития строительной отрасли.

"Одна из важнейших задач, я уже много раз говорил об этом, - решить вопрос по аварийному жилью", - сказал глава государства. Он также отметил, что в прошлом году были расселены 3 млн кв. м такого жилья. "Это очень хороший показатель, нужно это продолжать", - указал Путин.