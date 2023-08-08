Жителям Херсонской области выплатили 169 млн рублей после теракта на Каховской ГЭС

По словам врио губернатора региона Владимира Сальдо, "разрушение киевским режимом Каховской ГЭС было актом государственного терроризма"

ГЕНИЧЕСК, 8 августа. /ТАСС/. Жители Херсонской области, которые пострадали от наводнения после разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС, получили 169 млн рублей компенсаций от российских властей, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Разрушение киевским режимом Каховской ГЭС было актом государственного терроризма, принесшим неисчислимые беды. Погибли 57 человек - их смерти на совести находящихся у власти в Киеве украинских националистов и их подручных на местах. Десятки тысяч херсонцев понесли материальные потери. Федеральные и местные органы власти продолжают оказывать им финансовую поддержку. На сегодня выплачено 169 млн рублей", - написал Сальдо.

Он уточнил, что более 16,5 тыс. граждан получили по 10 тыс. рублей единовременной материальной помощи, 16 человек - по 50 или 100 тыс. рублей в связи с утратой имущества первой необходимости, двое - по 1 млн рублей в связи с гибелью близких родственников.

"Территориальные управления труда и социальной политики Херсонской области продолжают принимать заявления от людей на все виды выплат. Кроме того, региональным Минсоцтруда составляются дополнительные списки граждан на возмещение расходов, понесенных людьми в связи с чрезвычайной ситуацией", - добавил Сальдо.