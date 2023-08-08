В Новочеркасске проведут театральные шоу и гастрофестиваль к 270-летию атамана Платова

Власти запланировали выставку живописи и пленэр, также пройдут мастер-классы, квесты и выставки-ярмарки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 августа. /ТАСС/. Театральные шоу и гастрономический фестиваль проведут в Новочеркасске к юбилею донского атамана Матвея Платова. Областной праздник, который состоится в день 270-й годовщины со дня рождения атамана, станет одним из ключевых событий Года атамана Матвея Платова в Ростовской области, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона.

"На центральной площади Новочеркасска рядом с Вознесенским войсковым собором состоится областной фестиваль, посвященный 270-летию со дня рождения атамана М. И. Платова. В программе фестиваля - выставка Новочеркасского музея истории донского казачества "Увенчанные победы графа Платова", <…> артисты Ростовского академического театра драмы имени Горького и Донского театра драмы и комедии имени Комиссаржевской представят театрализованную жизненную летопись прославленного земляка", - сообщили в министерстве, уточнив ТАСС, что праздник станет одним из ключевых событий Года атамана Матвея Платова в Ростовской области.

По информации властей, на аллее Платовского проспекта запланирована выставка живописи и пленэр, также пройдут мастер-классы и квесты, выставки-ярмарки. На фестивале установят казачьи курени, где познакомят гостей с традициями и бытом донских казаков, организуют гастрономический фестиваль "Сделано на Дону", разместят площадки для молодежи.

Завершится праздник гала-концертом с участием творческих коллективов. На сцене выступят артисты Государственного академического ансамбля песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова, вокального ансамбля "Атаман", ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского военного округа.

Матвей Иванович Платов родился 19 августа (6 августа по старому стилю) 1753 года в Черкасске (ныне станица Старочеркасская Аксайского района Ростовской области). Атаман Донского казачьего войска, генерал кавалерии Матвей Платов принимал участие во всех войнах Российской империи конца ХVIII - начала ХIХ века. В 1805 году основал Новочеркасск, куда перенес столицу Донского казачьего войска.