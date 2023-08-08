Правила выявления и оценки объектов вреда окружающей среде могут появиться с октября

Для выявления правительство может назначить федеральные ведомства или учреждения

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Минприроды России подготовило проекты трех постановлений правительства о правилах выявления, обследования и оценки, а также ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде. Вступление в силу планируется с 1 октября, говорится в проектах документов, размещенных на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, выявление опасных свалок осуществляют региональные или местные органы власти. Также для выявления правительство может назначить федеральные ведомства или учреждения.

Другим проектом постановления предполагается, что обследованием и оценкой таких объектов займется Росприроднадзор или подведомственные ему учреждения. А в том случае если есть воздействие на жизнь и здоровье граждан, то Роспотребнадзор. Также оценку вправе провести региональные или местные органы власти по согласованию с федеральными ведомствами.

По данным регионов, в России выявлено порядка 3 тыс. объектов накопленного вреда окружающей среде, при этом их точное количество пока неизвестно. Кроме того, отсутствует достоверная информация о степени опасности воздействия таких объектов на жизнь и здоровье граждан.

Федеральный экологический проект "Генеральная уборка", направленный на ликвидацию экологически опасных объектов, продолжит мероприятия проекта "Чистая страна" с 2025 года. Главная цель проекта - решение многолетней проблемы ликвидации экологически опасных заброшенных предприятий и свалок.