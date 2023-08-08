В кабмин направили законопроект, снижающий срок давности по делу о постах в интернете

Как отметил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, "текущее законодательство позволяет привлекать к административной ответственности граждан за сообщения, опубликованные 5 или 10 лет назад в интернете, о которых они могли забыть"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил на заключение в правительство РФ законопроект, по которому предлагается исключить возможность привлечения граждан к административной ответственности за старые сообщения, опубликованные в интернете. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Поправки предлагается внести в статью 4.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, дополнив ее положением о том, что "срок давности привлечения к административной ответственности по административным правонарушениям, выраженным в распространении сообщений или иной информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, исчисляется со дня совершения административного правонарушения".

"Текущее законодательство позволяет привлекать к административной ответственности граждан за сообщения, опубликованные 5 или 10 лет назад в интернете, о которых они могли забыть. При этом такое положение дел является несправедливым, поскольку, например, срок давности привлечения по статье КоАП РФ 5.61 "Оскорбление" составляет 90 дней, если правонарушение совершено не в интернете. При этом то же самое оскорбление, опубликованное в интернете, является длящимся преступлением и срок давности привлечения уже исчисляется с момента его обнаружения правоохранительными органами", - указал Даванков в пояснительной записке.

Парламентарий считает, что принятие законопроекта позволит исключить возможность привлечения граждан к административной ответственности за распространение сообщений и иной информации в интернете после истечения срока давности с момента публикации сообщения. "Таким образом, законопроектом предлагается установить, что публикация сообщений в интернете не является длящимся правонарушением и срок давности должен исчисляться с момента его [сообщения] публикации, а не обнаружения. В результате принятия законопроекта срок давности привлечения к административной ответственности будет исчисляться 60 или 90 днями по аналогии с большинством нарушений, совершенных не в интернете", - пояснил автор инициативы.

Также он указал, что по текущему законодательству гражданина могут привлечь к ответственности за старый пост по статье 20.3.3 КоАП РФ о дискредитации Вооруженных сил РФ, которая появилась в кодексе только в марте 2022 года. "Актуальность данного законопроекта обусловлена необходимостью защитить интернет-пользователей от необоснованных притеснений со стороны недобросовестных сотрудников правоохранительных органов и сократить возможность злоупотребления правом на административное взыскание за действия, совершенные в прошлом", - пояснил Даванков.