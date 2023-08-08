Канал требовал отменить решение NEPLP наложить штраф за отсутствие аудиодорожки на латышском языке

ВИЛЬНЮС, 8 августа. /ТАСС/. Латвийский суд полностью отклонил иск телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) к Национальному совету по электронным СМИ Латвии (NEPLP). Об этом во вторник написал глава совета Иварс Аболиньш в соцсети X (ранее Twitter).

"Суд полностью отклонил иск телеканала "Дождь" об отмене решения NEPLP наложить штраф за отсутствие аудиодорожки на латышском языке. Суд решил, что нарушение было совершено сознательно", - написал Аболиньш.

Российский телеканал "Дождь" получил лицензию на трансляцию в Латвии 6 июня 2022 года. После того как ведущий канала Алексей Коростелев рассказал о помощи российским военнослужащим "с оснащением и элементарными удобствами на фронте", Национальный совет по электронным СМИ оштрафовал канал на 10 тыс. евро за слова "наша армия" в отношении Вооруженных сил РФ, а также за демонстрацию в эфире карты, на которой Крым отмечен как территория России. Коростелев был уволен из "Дождя".

После это латвийские власти пришли к мнению, что руководство телеканала не осознает серьезности нарушений и поэтому не может действовать на территории страны. В декабре 2022 года лицензия "Дождя" на вещание на территории Латвии была отозвана.