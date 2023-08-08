Путин заявил, что во время поездки в Мариуполь почувствовал гордость за строителей

Гендиректор "Единого заказчика в сфере строительства" Карен Оганесян поблагодарил президента России за его приезд и обратил внимание на то, это дало взрывной рост производительности труда

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил, что во время поездки в Мариуполь в середине марта этого года почувствовал гордость за работающих в городе строителей.

На совещании по вопросу развития строительной отрасли генеральный директор компании "Единый заказчик в сфере строительства" Карен Оганесян поблагодарил главу государства за его приезд в Мариуполь, обратил внимание на то, это дало взрывной рост производительности труда. "Еще больше строители наши почувствовали гордость за то, чем они занимаются", - заметил он. "А я почувствовал гордость за строителей", - сказал президент.

"Мы приехали, ну, сколько? Часа три мы там были", - вспомнил Путин. "Мы же не предупреждали, все это как муравейник, [все] работают, работают, работают. Уже стемнело - все равно люди работают, работают, все крутятся. Здорово", - отметил он. "А самое главное, Владимир Владимирович, они знают, что вы в любой момент можете приехать и лично проинспектировать стройку", - добавил Оганесян. "Это не инспекция была, просто я знакомился с результатами вашей работы", - указал глава государства.