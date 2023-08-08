В Нижнем Новгороде открылся первый в ПФО проектный офис ПФКИ

Желающие смогут принять участие в образовательных программах от специалистов региона, прошедших обучение в фонде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 августа. /ТАСС/. Первый в Приволжском федеральном округе проектный офис Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) открылся в Нижнем Новгороде на базе Государственной областной научной библиотеки им. В. И. Ленина, передает корреспондент ТАСС.

"В рамках Президентского фонда культурных инициатив, который работает два года, Нижегородская область получила 184 млн рублей. Это не мало, но есть к чему стремиться, потому что область по количеству победивших проектов занимает по стране 11 место. Это из 89 субъектов достойный результат, но мы понимаем, что есть возможность больше средств привлечь", - рассказал журналистам на открытии офиса начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Кроме консультаций в проектном офисе желающие смогут повысить свой уровень социокультурного проектирования, принимая участие в образовательных программах от специалистов региона, прошедших обучение в фонде. С инициативой создания офиса выходят представители регионов - министерство культуры или правительство субъекта.

Как рассказал корреспонденту ТАСС гендиректор ПФКИ Роман Карманов, работы таких офисов будут оценивать по нескольким показателям, включая долю проектов, получивших финансирование в ПФКИ. "На самом деле, здесь есть показатель, который мы увидим достаточно быстро, каждый 10 проект [получает финансирование]. Задача региона - "выскочить" за этот показатель. Если мы увидим, что конверсия стремится к 15-20%, что возможно, значит заработал проектный офис", - отметил Карманов.

Собеседник также добавил, что в фонде будут анализировать проекты, которые будут поступать из таких офисов. "Будем анализировать насколько успешно они справились с задачей", - уточнил Карманов.

Президентский фонд культурных инициатив ведет работу по созданию системы проектных офисов в регионах России. Главная цель - повышение уровня проектной культуры у творческих команд страны, обучение социокультурному проектированию. Первый проектный офис открыли в начале 2023 года в Луганской Народной Республике на базе государственной академии культуры и искусств имени М. Л. Матусовского.