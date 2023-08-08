На Кубани отменят штормовое предупреждение по жаре

Температура воздуха в Краснодаре опустится до 33-35 градусов

КРАСНОДАР, 8 августа. /ТАСС/. Штормовое предупреждение из-за сильной жары отменят в Краснодарском крае со среды. Об этом сообщается в Telegram-канале Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Краснодарский ЦГМС).

"Штормовое предупреждение о сильной жаре 09.08.2023 г. отменяется. Во второй половине дня и вечером 09.08.2023 г. температура воздуха ожидается плюс 32-37 градусов в г. Краснодаре плюс 33-35 градусов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что данные показатели относятся к категории неблагоприятных явлений, на Черноморском побережье также будет до плюс 35 градусов тепла.

Штормовое предупреждение в крае было объявлено с 4 августа. В регионе держалась жара местами выше 40 градусов.