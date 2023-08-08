Водителей в Подмосковье призвали не парковаться под деревьями из-за грозы и ветра

Также водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим, не совершать резких маневров

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Водителям в Подмосковье рекомендовали соблюдать осторожность на дорогах и не парковаться под деревьями из-за прогнозируемых грозы и ветра с порывами до 18 м/с. Об этом сообщается в Telegram-канале областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

"Синоптики прогнозируют в ближайшие дни (сегодня тоже) местами дождь и грозу. Ветер усилится до 18 м/с. При ухудшении погоды включаем внимательность на максимум: не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями; будьте внимательны в местах притяжения пешеходов; соблюдайте дистанцию и скоростной режим; не совершайте резких маневров и не обгоняйте в запрещенных местах", - говорится в сообщении.

Жителям Подмосковья также рекомендуют быть заметными вечером: носить световозвращатели или фонарики, пересекать проезжую часть правильно, смотря по сторонам.