8 августа, 14:35

Водителей в Подмосковье призвали не парковаться под деревьями из-за грозы и ветра

Также водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим, не совершать резких маневров

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Водителям в Подмосковье рекомендовали соблюдать осторожность на дорогах и не парковаться под деревьями из-за прогнозируемых грозы и ветра с порывами до 18 м/с. Об этом сообщается в Telegram-канале областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

"Синоптики прогнозируют в ближайшие дни (сегодня тоже) местами дождь и грозу. Ветер усилится до 18 м/с. При ухудшении погоды включаем внимательность на максимум: не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями; будьте внимательны в местах притяжения пешеходов; соблюдайте дистанцию и скоростной режим; не совершайте резких маневров и не обгоняйте в запрещенных местах", - говорится в сообщении.

Жителям Подмосковья также рекомендуют быть заметными вечером: носить световозвращатели или фонарики, пересекать проезжую часть правильно, смотря по сторонам. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация