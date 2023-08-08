Школьники из пяти стран мира посетят карбоновый полигон ТюмГУ

Первая международная карбоновая школа "Zero Сarbon" объединила старшеклассников из 13 регионов России, а также участников из Египта, Судана, Вьетнама, Колумбии и Сирии

ТЮМЕНЬ, 8 августа. /ТАСС/. Школьники из Египта, Судана, Вьетнама, Колумбии и Сирии, а также из 13 регионов России посетят карбоновый полигон в Тюменской области в рамках участия в международной экошколе "Zero Сarbon" Тюменского государственного университета (ТюмГУ). Об этом сообщили в управление стратегических коммуникаций вуза.

"В ТюмГУ открылась первая международная карбоновая школа. Она объединила старшеклассников из 13 регионов России, а также участников из Египта, Судана, Вьетнама, Колумбии, Сирии. <…> Насыщенная образовательная программа позволит школьникам погрузиться в вопросы охраны окружающей среды с научной точки зрения, посетить пилотный карбоновый полигон на биостанции ТюмГУ на озере Кучак, компанию "СИБУР" и агрофирму "КРиММ", поработать в биохимических лабораториях", - говорится в сообщении.

В течение 10 дней совместно с учеными ТюмГУ, МГУ, МФТИ и Государственного океанографического института имени Н. Н. Зубова участники школы ознакомятся с видами почв, проведут мониторинг выброса парниковых газов и изучат потенциал экосистем, добавили в вузе.

Ректор ТюмГУ Иван Романчук отметил, что карбоновая повестка на сегодняшний день очень актуальна, и ТюмГУ как площадка по концентрации усилий по изучению климата, биоразнообразия, регенеративного земледелия впервые проводит такую школу для заинтересованных иностранных участников.

Первый в стране карбоновый полигон был открыт в августе 2021 года на базе биостанции ТюмГУ на озере Кучак в Нижнетавдинском районе Тюменской области. Его площадь составляет 2,32 га и охватывает наиболее характерные для региона типы экосистем: различные виды леса, озера, болота, а также агроценозы. На территории карбоновых полигонов изучают особенности распределения климатически активных газов, чтобы впоследствии разработать меры контроля углеродного баланса.