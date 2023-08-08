Ректором Владимирского госуниверситета переизбрали Анзора Саралидзе

Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков

ТАСС, 8 августа. Ректором Владимирского государственного университета (ВлГУ) переизбран на третий срок Анзор Саралидзе. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, сообщили в пресс-службе ВлГУ.

"На основании решения аттестационной комиссии Минобрнауки России, решения конференции обучающихся и работников университета и трудового договора Анзор Михайлович утверждается в должности ректора ВлГУ сроком на пять лет. … Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, конференция по выборам ректора ВлГУ состоялась 16 мая, на ней присутствовали 155 делегатов, в том числе студенты, преподаватели и сотрудники. Тогда за действующего ректора Саралидзе проголосовали 146 человек.

Саралидзе 57 лет, он окончил Владимирский политехнический институт и ВлГУ, имеет ученую степень кандидата экономических наук и ученое звание доцента по кафедре менеджмента. В разные годы занимал в ВлГУ должности проректора по административно-хозяйственной работе, по учебно-воспитательной работе и социальной политике. С 2013 года является ректором ВлГУ.