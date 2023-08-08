Свыше 7 тыс. школьников Липецкой области трудоустроили на время летних каникул

В общей сложности в 2023 году планируется трудоустроить до 9 тыс. школьников, сообщил губернатор региона

ЛИПЕЦК, 8 августа. /ТАСС/. Больше 7 тыс. школьников Липецкой области нашли работу на время летних каникул с помощью службы занятости. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"Более 7 тыс. липецких школьников нашли работу на каникулах с помощью службы занятости, большинство работают в трудовых бригадах при школах, они занимаются благоустройством прилегающих территорий, уборкой и мелким ремонтом помещений", - сказал Артамонов. Кроме того, часть ребят пошли подрабатывать на каникулах в сферу общепита, торговли, в спортшколы и даже муниципальные структуры.

"Работа подростков на каникулах - это прекрасная возможность попробовать свои силы в разных сферах, понять, что нравится больше, приобрести полезные навыки, и, конечно, это первый самостоятельный заработок, приятный момент самоутверждения, что очень важно для детей в этом возрасте", - продолжил Артамонов. Он заверил, что власти региона и далее будут создавать условия для того, чтобы все желающие подростки могли найти работу по душе в свободное время.

В этой связи губернатор напомнил, что в общей сложности в текущем году планируется трудоустроить до 9 тыс. школьников, в минувшем году на работу были приняты около 8 тыс. девушек и юношей в возрасте от 14 до 18 лет. "Для этого ведется работа как с работодателями, так и с муниципалитетами", - заметил Артамонов. Он отметил, что работающие с детства люди начинают ценить труд своих близких, понимают, сколько труда нужно вложить, чтобы решить какую-то задачу, как распоряжаться финансами. "И, как правило, такие люди идут дальше по жизни с этим знанием и часто добиваются успеха в разных сферах", - заключил Артамонов.