Губернатор Подмосковья высоко оценил вклад РВИО в развитие культурной жизни региона

По словам Андрея Воробьева, Московская область старается дружить и дорожить партнерством с другими регионами, губернаторами, мэрами, перенимать лучшие практики

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев высоко оценивает вклад Российского военно-исторического общества (РВИО) в развитие культурной жизни региона.

"Отдельно хочу поблагодарить [председателя РВИО, помощника президента РФ] Владимира Мединского, который активно участвует в жизни Подмосковья, общается со школьниками, сопровождает Российское военно-историческое общество, благодаря таким людям мы можем возрождать имена, которые прославили нашу страну, являются героями разных эпох - Достоевский, Чехов, Менделеев, Татищев", - сказал Воробьев, выступая на открытии исторической тропы к могиле государственного деятеля Петровской эпохи, основателя города Екатеринбурга Василия Татищева в подмосковной деревне Шахматово.

По словам Воробьева, Московская область "старается дружить и дорожить партнерством с нашими регионами, губернаторами, мэрами, перенимать лучшие практики". "Это касается истории, культуры, технологии", - заметил Воробьев.

Ранее корреспондент ТАСС сообщал, что маршрут тропы проходит от ближайшей к месту захоронения деревни Шахматово до Рождественского погоста, неподалеку от старинной усадьбы Болдино. Протяженность тропы составляет 1,3 км. Последние годы жизни Татищев провел в этой усадьбе, здесь он создал свои крупнейшие труды "История Российская" и "Собрание законов древних русских". Здание было заброшено, сейчас Российское военно-историческое общество занимается его восстановлением.