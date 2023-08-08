Социальная ассоциация ФРГ заявила, что отпуск стал для многих немцев недостижимой роскошью

Сейчас на первое место для них выходит проблема "финансового выживания", отметила председатель Социальной ассоциации ФРГ Михаэла Энгельмайер

БЕРЛИН, 8 августа. /ТАСС/. Отпуск для многих немцев стал "недостижимой роскошью" в условиях растущей бедности. Такое мнение выразила председатель Социальной ассоциации ФРГ (SoVD) Михаэла Энгельмайер германской газете Neue Osnabr cker Zeitung.

По ее словам, многие жители Германии "не могут себе позволить [уехать в] отпуск, [отправиться] на пару дней в поход или на экскурсию". Сейчас на первое место для них выходит проблема "финансового выживания", считает эксперт. Немцы озабочены, "чем платить за квартиру, электричество и газ или за покупку в продуктовом магазине", заявила Энгельмайер газете.

Глава SoVD отмечает, что около половины жителей республики не могли позволить себе отпуск еще до начала пандемии коронавируса. Однако с тех пор "многие потеряли работу, а компании обанкротились", поясняет она. По мнению Энгельмайер, с наступлением энергокризиса, резким ростом цен и рекордной инфляцией на фоне украинского конфликта немцам, "которые еще три года назад располагали небольшим количеством средств, теперь хватает только на самое необходимое: квартплату, отопление, еду", пишет газета.

Согласно данным Евростата за 2022 год, почти 10 млн жителей ФРГ в этот период не могли позволить себе регулярно включать в рацион мясо, птицу или рыбу. В 2021 году этот показатель составлял 10,5%. По словам главы парламентской фракции Левой партии ФРГ Дитмара Барча, "бедность и инфляция находят отражение в этих цифрах".

В начале июля портал RND сообщал, что крупнейшая германская благотворительная организация Tafel, занимающаяся сбором продуктовых пожертвований для передачи нуждающимся, не справляется с растущим числом желающих получить подобную помощь в республике. По словам главы отделения Tafel в Шлезвиг-Гольштейне и Гамбурге Франка Хильдебрандта, объем пожертвований со стороны жителей страны в этом году "снизился на 50%" из-за резкого роста цен на продукты питания, в то время как число нуждающихся в такой помощи в некоторых регионах ФРГ почти удвоилось". Как уточнила представитель организации Анна Веррес, сейчас услугами Tafel пользуются в общей сложности около 2 млн жителей Германии.