Путин не нашел слов для ситуации с задержкой реконструкции петербургской консерватории

Здание относится к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ и находится на реставрации уже несколько лет

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предпочел не подбирать эпитеты для описания ситуации с реставрацией Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. По словам главы государства, некоторые даже пытаются объяснить существующие задержки якобы нелюбовью строителей к музыке.

На совещании по вопросам развития строительства генеральный директор ППК "Единый заказчик в сфере строительства" Карен Оганесян отчитался о ходе реализации ряда проектов-долгостроев. К таковым, по его словам, относится Санкт-Петербургская консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова и новый корпус Третьяковской галереи.

"Когда закончите?" - строго поинтересовался президент. "В 2024 году закончим", - заверил Оганесян. "Точно закончите?" - усомнился Путин. "Это просто уже... Я не буду дальше говорить, вы понимаете сами", - не стал облекать в слова сложившуюся ситуацию с затянувшимся строительством российский лидер. "Мне все время говорят: "Строители не любят музыку". Я им говорю: "Такого не может быть, интеллигентные люди", - шутливо добавил Путин. "Знаем, все ваши поручения на особом контроле, в 2024 году завершим эти объекты", - пообещал собеседник главы государства.

Здание консерватории, которое относится к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ, находится на реставрации уже несколько лет. Ее предполагалось завершить в 2019 году, но работа по проекту приостанавливалась, историческое здание уже долгое время закрыто строительными лесами. В декабре 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 13,6 млрд рублей на реконструкцию консерватории в период с 2020 года по 2025 год.

Счетная палата при этом выявила серьезное отставание строительства и реконструкции объектов по контрактам публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" из-за нарушений условий договоров подрядчиками. В частности, дебиторская задолженность компании по Консерватории имени Римского-Корсакова за 2022 год увеличилась более чем на 6 млрд рублей и составила 9,5 млрд рублей. Это, по подсчетам аудиторов, составляет почти половину сметной стоимости объекта. При этом техническая готовность составляет всего 9,1%, хотя объект реализуется с 2012 года.