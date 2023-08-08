8 августа, 15:01
Военная операция на Украине

Участники СВО из Воронежской области получили право на бесплатное санаторное лечение

Курс продлится 14 дней

ТАСС, 8 августа. Участники специальной военной операции (СВО) в Воронежской области получили право на бесплатное санаторно-курортное лечение в регионе. Об этом сообщил во вторник губернатор Александр Гусев.

"Продолжаем вводить новые меры поддержки бойцов СВО. У нас активно работает система их реабилитации. А теперь моим поручением введена еще одна мера - санаторно-курортное лечение", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, первые участники спецоперации уже проходят процедуры в воронежском санатории имени Горького, курс продлится 14 дней. Чтобы получить направление в санаторий, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства с паспортом и документами, подтверждающими участие в СВО и окончание военной службы. 

Теги:
РоссияВоронежская областьВоенная операция на Украине
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