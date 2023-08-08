На сгоревшей подстанции в поселке Адыгеи завершили восстановительные работы

Энергоснабжение домов восстановлено

МАЙКОП, 8 августа. /ТАСС/. Ремонтно-восстановительные мероприятия на пострадавшей от возгорания трансформаторной подстанции, питающей электроэнергией часть поселка городского типа Энем в Адыгее, завершены. Нарушенное в понедельник энергоснабжение восстановлено, сообщил в своем Telegram-канале глава Тахтамукайского района республики Аскер Савв.

"Ремонтные мероприятия на трансформаторной подстанции завершены - энергоснабжение домов восстановлено", - написал глава района.

Ранее сообщалось, что в понедельник произошло возгорание трансформаторной подстанции, которая обеспечивала снабжение электроэнергией одного микрорайона в центральной части поселка. В ночь на вторник завезли новое оборудование, ремонтные работы планировалось завершить утром. Затем из-за возникших сложностей запуск объекта был перенесен на более поздний срок.

Жара на территории Адыгеи и Краснодарского края держится на уровне 40 градусов, отмечается очень высокий ультрафиолетовый индекс.

Энем - административный центр Энемского городского поселения. В поселке городского типа, граничащем с городом-миллионником Краснодаром, проживают около 30 тыс. человек.