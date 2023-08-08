8 августа, 15:08

В районе Сокольники на востоке Москвы изменится схема движения транспорта

Нововведение позволит улучшить транспортную доступность объектов социальной инфраструктуры

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Схема движения транспорта изменится в районе Сокольники на востоке Москвы. Об этом сообщает префектура Восточного административного округа столицы со ссылкой на городской департамент транспорта.

"С 20 августа в Сокольниках изменится схема движения на участке 1-го Лучевого просека, на отрезке от дома 1А в направлении 2-го Лучевого просека будет организовано одностороннее движение", - сказали в префектуре. В данный момент, продолжили здесь, "встречным машинам сложно разъехаться из-за ширины дороги в 3,5-4,5 м, особенно когда водители останавливаются, чтобы высадить пассажиров".

"Нововведение позволит улучшить транспортную доступность объектов социальной инфраструктуры - здесь находятся детский сад, центр содействия семейному воспитанию "Соколенок" и гимназия", - заметили в префектуре. Кроме того, "участок станет безопаснее: максимально разрешенная скорость движения будет ограничена до 40 км в час". 

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