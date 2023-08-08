В Южной Осетии установят памятник жертвам Бесланской трагедии

Президент Алан Гаглоев пояснил, что решение об установке памятника приняли из-за того, что не у всех граждан есть возможность приезжать в годовщину трагических событий в Северную Осетию

ЦХИНВАЛ, 8 августа. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев дал поручение установить в республике памятник жертвам террористического акта в Бесланской школе № 1 в Северной Осетии в 2004 году. Об этом глава государства сообщил в ходе встречи с представителями организации "Матери Беслана", прибывшими в Цхинвал на траурные мероприятия, посвященные 15-й годовщине августовских событий 2008 года.

Как сообщила пресс-служба президента закавказской республики, Гаглоев поблагодарил гостей за визит, отметив, что очень важно ощущать поддержку и опору в столь тяжелые дни. Глава Южной Осетии заявил, что меньше месяца остается до скорбной даты в истории всех осетин - Бесланской трагедии. Он отметил, что в республике планируют установить памятник жертвам теракта в школе. "Не у всех наших граждан есть возможность приезжать в годовщину трагических событий в Северную Осетию. Поэтому я отдал соответствующее поручение установить памятник жертвам Бесланской трагедии в Южной Осетии, куда бы наши соотечественники могли прийти и почтить память невинно убиенных", - сказал президент.

Представители организации "Матери Беслана" поблагодарили президента за оказанное внимание. Они подчеркнули, что народ Осетии должен быть един как в тяжелые дни, так и в праздники. "Мы не такой многочисленный народ, и мы всегда должны поддерживать друг друга. Мы приехали почтить память тех, кто отдал свои жизни во имя стабильности и безопасности в Южной Осетии", - сказала Анета Гадиева.

В России 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом, он был учрежден в память о трагических событиях в Беслане 1-3 сентября 2004 года. В результате захвата террористами в 2004 году первой бесланской школы в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. 3 сентября в 13:15 в школьном спортзале произошел первый взрыв. Погибли и позднее умерли от ранений 334 человека, из них 186 детей. Инвалидами стали 126 бывших заложников, из которых 70 - дети, многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации. Ранее власти Южной Осетии из-за траура по жертвам Бесланской трагедии перенесли начало учебного года с 1 на 5 сентября.