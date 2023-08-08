Более 60% опрошенных жителей Нигера назвали Россию самым надежным партнером страны

Менее 10% людей назвали таковым Саудовскую Аравию, еще примерно 5% - США

ЛОНДОН, 8 августа. /ТАСС/. Более 60% жителей Нигера считают Россию наиболее надежным внешнеполитическим партнером страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Premise Data и опубликованного британским журналом The Economist.

Отмечается, что менее 10% жителей Нигера назвали Саудовскую Аравию наиболее верным партнером страны, примерно 5% нигерцев отнесли США к таковому. Еще меньшее число респондентов указали на Китай, Францию и ООН. Согласно изданию, ни один из опрошенных не упомянул Великобританию.

При этом, хотя 54% респондентов выступили против иностранной интервенции в Нигер, половина сторонников такого развития событий заявила, что поддержала бы вмешательство России - на стороне мятежников. За вторжение США выступили 16% опрошенных, Африканского союза - 14%, а Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) - всего 4%.

Опрос был проведен среди мужчин с высоким уровнем образования, причем 62% из них являются жителями столицы. Почти 80% опрошенных поддержали переворот.

Группа военных в Нигере подняла мятеж и объявила 26 июля об отстранении президента Мохамеда Базума от власти, закрытии границ, введении комендантского часа, приостановке действия конституции, запрете политической активности партий. Для управления республикой был сформирован Национальный совет спасения родины, который 28 июля возглавил генерал Абдурахман Тчиани.

30 июля лидеры государств - членов ECOWAS потребовали от мятежников немедленно освободить Базума, вернуть ему президентские полномочия и восстановить конституционный порядок в стране. Военные сообщества заявили 4 августа, что разработали план на случай военной интервенции. С наступлением 7 августа срок ультиматума ECOWAS истек. Однако телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление министров обороны региональной организации сообщал, что военное руководство ECOWAS признало нецелесообразным использование силы в отношении Нигера. При этом оно решило усилить санкционное давление, чтобы заставить мятежников освободить Базума.