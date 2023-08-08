Экс-глава МИД Австрии поселилась в деревне в Рязанской области

По словам главы Гиблицкого сельского поселения Владимира Трубочкина, Карин Кнайсль находится в деревне Петрушово на отдыхе

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль уже несколько недель живет в арендованном доме в деревне Петрушово Рязанской области. Она приехала туда после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил во вторник ТАСС глава Гиблицкого сельского поселения, в состав которого входит деревня Петрушово, Владимир Трубочкин.

"Она (Кнайсль - прим. ТАСС) участвовала в форуме Россия - Африка, приехала к нам сюда после Петербургского [международного] экономического форума", - сказал Трубочкин.

Он отметил, что Кнайсль находится в деревне Петрушово на отдыхе.

Как рассказала ТАСС супруга академика Алексея Яблокова, журналистка и сценаристка Дильбар Кладо, которая живет в деревне, экс-глава МИД Австрии знает несколько языков, однако на русском разговаривает плохо и занимается с репетитором. Она отметила, что знакома с Кнайсль около трех недель. По ее словам, бывший министр иностранных дел Австрии за это время продвинулась в изучении русского языка. Кладо добавила, что Кнайсль живет в арендованном доме вместе с двумя собаками и "целыми днями пишет книги".

Кнайсль занимала пост министра по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии (иностранных дел) с 2017 по 2019 год. Позднее она вынуждена была покинуть Австрию в связи с получением угроз. Сообщалось, что она проживала в Ливане.

Как заявляла Кнайсль ТАСС 15 июня на полях ПМЭФ, она "всерьез раздумывала над тем, чтобы переехать в Россию".